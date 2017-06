Arakase fond müüs Narvas asuva Prisma kinnistu

EfTEN Kinnisvarafondi fondijuhi Viljar Arakase sõnul on tegu järjekorras kaheksanda EfTEN Kinnisvarafondi eduka üksikobjekti müügiga. «Investeering oli meie investoritele kahtlemata edukas ning on hea meel, et selle tehinguga on Balti ärikinnisvaraturule lisandunud uus investor,» lisas Arakas.

Kuigi EfTEN Kinnisvarafondi tähtaeg saabub Arakase sõnul 2022. aastal, peab fondivalitseja EfTEN Capital oluliseks objektidest väljuda aegsasti, mitte oodata fondi lõpptähtaja saabumist.

Prisma kinnistu Narvas aadressil Kangelaste prospekt 29 oli EfTEN Kinnisvarafondi portfellis alates 2013. aasta märtsist. Projekti investeeritud omakapitali tootlus oli 24 protsenti aastas ning omakapitali kordaja 1,9.

Corum on Prantsusmaa päritolu varavalitsemise ettevõtte, kelle jaoks on tegu esimese tehinguga Balti riikides. Tehingut nõustas Newsec Leedu.

EfTEN Kinnisvarafond AS on fondivalitseja EfTEN Capitali poolt 2008. aastal asutatud Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriv kinnisvarafond. Fond lõpetas investeerimistegevuse 2015. aastal, mil asutati EfTEN Kinnisvarafond II AS ja EfTEN Real Estate Fund III AS.

EfTEN Kinnisvarafondi portfellis on kokku 20 objekti Eestis, Lätis ja Leedus. Fondi kogu varade maht on 220 miljonit eurot.