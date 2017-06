Eesti Energia tütre börsile viimine võib tuua sisse kuni 500 miljonit

Eesti Energia soovib esmase avaliku pakkumisega kaasata mõnisada miljonit eurot, kuid tõenäoliselt vähem kui 500 miljonit eurot, ütles Sutter Eurelectric kommunaalkonverentsil.

Eesti Energia plaanib IPO-t järgmise aasta esimesse poolde ning täpsem ajakava avaldatakse Sutteri sõnul tänavu augustis.

Enefiti IPO on jätkuvalt sõltuv Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisest. «Usume, et see tuulepark tuleb ja leiame lahenduse, kuidas see ära teha. Ilma selleta oleks IPO palju lahjem,» ütles Sutter veebruaris.

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu ootab Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise väljakuulutamiseks Euroopa Liidult vastust riigiabi osas. Vastust oodatakse juulis.

Vastavalt koalitsioonileppele on plaanis AS Enefit Taastuvenergia 49 protsendi aktsiate börsile viimine, mis hõlmab endas nii tuule-, hüdro- kui ka muud taastuvenergiat.

Eesti Energia asustas Enefit Taastuvenergia mullu suvel ning koondas sinna taastuvenergia üksused nagu Iru elektrijaam, Aulepa, Paldiski, Virtsu ja Narva tuhavälja tuulepark, Paide Pogi ning Valka koostootmisjaamad, hüdrojaamad.