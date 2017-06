Eesti on vanemaealiste tööle kaasamises OECD riikide seas viies

Eesti on 55-64 aastaste tööhõivelt 65 protsendiga 11. kohal, 65-69 aastaste tööhõivelt 29 protsendiga 9. kohal. Islandis on vastavad näitajad 85 protsenti ja 55 protsenti, ent Eestiga suuruselt ja kultuuritaustalt võrreldavas Sloveenias kõigest 38,5 protsenti ja 6,5 protsenti.

Eesti on Soome järel teisel kohal vanemaealiste töötajate soolise tasakaalu poolest ehk töötavate vanemaealiste naiste ja meeste võrdluses, ent viimaste hulgas osalise tööajaga töötavate seenioride poolest.

«Sedasorti uuringute üksikuid statistilisi näitajaid tuleb vaadata tervikpildis, sest nii mõnigi asjaolu, mis rikkamas riigis on ühemõtteliselt positiivne, võib madalama elatustasemega ühiskonnas olla nukker paratamatus, näiteks võrdluses, kas pensionär käib tööl kuna tunneb sellest rõõmu või kuna ei tule vastasel juhul toime,» ütles PwC Eesti ärikonsultatsioonide osakonna juht Teet Tender.

«Sellegipoolest on Eesti kõrge edetabelikoht üldiselt ikkagi pigem edulugu ja näitab meie aeglast ent järjekindlat lähenemist rikastele Põhjamaadele. Üldjuhul osundab vanemaealiste suurem osakaal tööturul jõukamale ühiskonnale ja pikemale elueale. Samuti on riikides, kus eakaid tööturul palju, reeglina ka madal noorte töötus, nii et kindlasti ei ole Eesti kõrge vanemaealiste kaasatus toimunud noorte arvelt,» sõnas ta.

Eakate majandusellu kaasatuse edetabel arvestab erineva osakaaluga mitmeid näitajaid, nagu näiteks 55-64 aastaste tööhõive, üle 64-aastaste tööhõive, vanemaealiste töötasu ja osalemine koolitus- ja ümberõppeprogrammides ülejäänud töötajatega võrreldes, keskmine tööjõuturult kõrvale jäämise vanus.

Kui kõigi OECD riikide vanemaealiste elanike tööhõive oleks samal tasemel Rootsiga, suurendaks see nende SKP-d PwC hinnangul kokku 2 triljoni dollari võrra.