Ettevõtja Ratasele: Eesti vajab hädasti välistööjõudu

Pärnitsa sõnul on migratsioon ja sellesse panustamine midagi, milleta ettevõtted ja Eesti tulubaas tervikuna ei arene. «Oluline on, et välisspetsialistide siia kutsumine ja kaasabi nende kohandumisel oleks süsteemne ja terviklik tegevus nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui ettevõtete osalusel,» märkis Pärnits kohtumisel peaministriga.

Pärnits kinnitas peaministrile, et Ülemiste City arendajad ja ettevõtted on eluliselt huvitatud sellest, et riik jõulisemalt juhiks ja korraldaks välisspetsialistide rännet.

AS Mainor koos partneritega pakub omalt poolt Eesti kui atraktiivse elu ja töökoha arendamise programmi loomiseks koostööd PPP ehk avaliku ja erasektori partnerlusprojekti raames.

Pärnits ütles, et eesmärgiks tuleks võtta moto: tunni ajaga välisspetsialistist Eesti spetsialistiks. Selleks on AS Mainor valmis koostöös riigiga planeerima vastavat Rahvusvahelist Maja Ülemiste Citysse, kus potentsiaal värvata välisspetsialiste, ettevõtteid ja üliõpilasi on suur, sest lähedal on lisaks koolidele ja targa äri ettevõtetele lennujaam ja tulevikus Rail Balticu terminal.

Lisaks tuleks tema sõnul luua konkreetne ja ühtselt juhitud Eesti kui atraktiivse elu- ja töökoha arendamise programm, mille käigus tuleb riigi poolt rohkem panustada praktilistesse kohanemisprogrammidesse, sealhulgas silmas pidades spetsialistidega kaasatulevaid peresid.