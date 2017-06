Ossinovski: maksuotsuseid teevad majanduskauged inimesed

Kontsernisiseste laenude deklareerimise (varasema nimega nn panditulumaks) kohustuse kohta ütles Ossinovski, et see on väga halb otsus, mille töötasid välja ja võtsid vastu inimesed, kes on tegelikust majandusest väga kaugel, kirjutab Äripäev.

«Oletame, et üks valdusfirma annab kontserni teisele valdusfirmale laenu, see aga investeeris raha ebaõnnestunult ja nüüd pole tal võimalust laenu tagasi maksta, või läheb tagasimaksmiseks üle nelja aasta. Mis sel juhul saab? Sellist olukorda on väga keeruline hallata. See-eest saavad lisatööd maksuametnikud, maksukonsultandid, advokaadid, kohtunikud jne,» ironiseeris Ossinovski.

Firmaautode erisoodustumaksu muutuste kohta märkis Ossinovski, et siin visati koos veega ka laps välja. «Miks ettevõtja, kellele auto on põhitöökoht ja telefon põhitöövahend, peaks selle kasutamise eest maksu maksma? Viime siis sisse ka kontorimaksu ja küsime erisoodustusmaksu ka aknast avaneva vaate eest,» on Ossinovski kriitiline.

Loe pikemalt Äripäevast.