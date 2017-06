Üllatav seos lõpueksami tulemuste ja laenuvõtmise vahel

Uuringufirma Nitro väidab USA andmetele tuginedes, et need, kelle kolledži lõpueksami tulemus on kõrgem, võtavad tundegieas vähem laene ning vastupidi, kelle lõpueksami tulemus on madalam, võtavad rohkem laene.

Samuti näitas kõrgem lõpueksami tulemus kõrgema sissetuleku potentsiaali.

Nitro kõrvutas oma uuringus lõpueksami tulemusi, keskmist laenukoormust tudengieas ja sissetulekut kümme aastat pärast kolledži lõpetamist.