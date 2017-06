Traditsioonilised kiirtoiduketid võivad välja surra

Mc`Donaldsi ja KFC sarnased hiiglased on kiirtoiduäris domineerinud aastakümneid, nende söögikohti on kerkinud üle terve maailma nagu seeni pärast vihma. Ent nüüd on ühtäkki ajad muutumas.

Viimastel aastatel on näiteks ameeriklased hakanud aina rohkem käima hoopis sellistest kiirsöögikohtades, kus pakutakse tervislikke, kohalikust toorainest valmistatud toite. Kui kiirsöögihiiglaste läbimüük on langenud 1999. aasta tasemele, siis kohalikust toorainest tervisliku toidu pakkujate müük on kasvanud 550 protsenti, kui võrrelda omavahel aastaid 1999 ja 2014.

Restoraniäri spetsialistide hinnangul võibki see olla kiirtoidukettide tulevik. Tekib juurde aina rohkem selliseid söögikohti, mis pakuvad tervislikke toite, rõhutavad kohaliku tooraine tähtsust, hooajalisust ja kasutavad kogukonna aedade toodangut.