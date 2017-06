Soros: brittidele hakkab kurb tegelikkus kohale jõudma

Sorose sõnul toob Brexit kaasa brittide elamiskulude kasvu, vähendab tarbimist ja tähendab üleüldist elustandardi langust. Ta usub, et majanduslik reaalsus hakkab nüüd enamuse elanikkonnani jõudma. «Suur osa inimestest jäi uskuma sõnumit, et Brexit ei mõjuta nende elustandardit ja seetõttu on nad endale laene juurde võtnud, » nentis Soros.

Ta lisas, et britid on mõistmas, et nad peavad oma tarbimisharjumusi koomale tõmbama ja üritama laene tagasi maksta. Tarbimise vähenemine aga aeglustab majandust veelgi, märkis Soros.

Suurbritannia Keskpanga teatel suurenes aprillis laenude ja krediitkaartide maht 10,3 protsenti aastataguse ajaga võrreldes.