Vabalevist lahkub ka TV3

«Tõepoolest oleme otsustanud vabalevist lahkuda,» ütles TV3 juht Priit Leito, lisades, et selline otsus tehti juba tänavu veebruaris, mil ettevõte lahkumisest Levirale teatas.

Peamise põhjusena tõi Leito välja, et see on vabalevist lahkumine on kommertstelejaamale oluline kokkuhoid. «Selge on see, et olukorras, kus reklaamitulud ei kasva, aga kodumaise programmi maht pidevalt suureneb, on meil vaja kulusid kokku hoida,» selgitas ta.

Leito sõnul aitab see kokku hoida «märkimisväärse» summa, mida saab edaspidi investeerida teleprogrammi. «Kindlasti võidab sellest televaataja, kes saab parema programmi,» märkis ta.

«Oluline on rõhutada, et 90 protsenti meie vaatajatest vabalevist lahkumine ei mõjuta kuidagi. Ülejäänud saavad osta endale operaatori ning nautida lisaks meie kanalile ka teisi kanaleid,» rääkis telejaama juht.

Nii Kanal 2 kui TV3 lahkuvad vabalevist 1. augustil.