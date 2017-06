Kodumaja kasum tegi suure hüppe

«Aastal 2016 oli Kodumaja ettevõtete domineerivaks turuks Norra (90,6 protsenti), kuid senisest oluliselt enam on perspektiive, et Rootsi turust võiks juba lähiajal tekkida arvestatav alternatiiv Norra turule. Sellesuunalisi muutusi on juba näha ja kajastuvad need arengud ka Kodumaja ettevõtete 2017. aasta tulemustes,» kirjutatakse aruandes.

Kodumaja 2016. aasta käive kasvas 16 protsenti rekordilise 65,7 miljoni euroni. Viie aastaga on ettevõtte käive kasvanud pea kaks korda.

Ettevõte maksis eelmisel aastal 4,9 miljonit eurot dividende võrrelduna 5,4 miljoni euro suuruse omanikutuluga 2014. aastal.

Kodumaja suurim omanik on ettevõtte juht Lembit Lump, kellele kuulub osaühingu Bonaares kaudu 39,7 protsenti ehitusettevõtte aktsiatest. Kodumaja aktsionäride hulka kuuluvad ka teiste hulgas Tõnu Laak, Heldur Meerits, Rain Lõhmus.