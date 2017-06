Nortal kaasas laienemiseks 15 miljonit eurot

Äripäevale antud intervjuus ütles firma juht Priit Alamäe, et võlakirju ostsid respekteeritud fondid, investeerimisfondid, pangad ja rikkad eraisikud ehk klassikalised investorid, kes paigutavad raha kapitaliturgudele. Eestist kõige tuntum on tema sõnul Swedbanki pensionifondid.

Alamäe sõnul tahab Nortal peamiselt orgaaniliselt laieneda. «Viimased kaks aastat oleme ajanud uut strateegiat, kus tahame selliseid projekte, mis on suure mõjuga ja keerukad, omavad suurt väärtust ja on huvitavad. Sellised projektid on ka inimressursi kõige parem kasutus,» ütles ta.

Küsimuse peale, et kuhu plaanib ettevõte laieneda, vastas Nortal, et on kaks põhjamaad, Taani ja Norra, kuhu soovitakse minna, samuti Põhja-Ameerika, kus praegu tegutseb üksnes paarkümmend inimest ja kuhu jagub tööd mitmeks aastaks. Suured projektid on algamas Pärsia lahe ääres, valitsussektoris.

