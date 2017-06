Soomes tuleb toidupoodides müügile senisest kangem alkohol

Vastava otsuse peab veel heaks kiitma Soome parlament, kuhu vastav eelnõu tahetakse saata võimalikult kiiresti. Soome parlamendiliikme Antti Kaikkoneni sõnul peaks seadus jõustuma tuleva aasta algusest.

Kaikkoneni sõnul ei pruugi osa parlamendiliikmeid ettepanekut toetada, kuna varem on räägitud väiksema alkoholisisaldusega jookide müügiloast.

"Seal on esindajaid, kellest osale on oluline, et protsent oleks väiksem ja osa sooviksid, et see võiks olla kõrgem," sõnas Kaikkonen.

Soome sotsiaal- ja tervishoiuuministeerium algatas eelmisel aastal seadusemuudatuse, millega leevendataks senised suhteliselt rangeid alkoholi müügipiirangud.

Toidupoed võivad uue seaduse kohaselt senise 4,7-protsendise alkoholisisaldusega lahjale alkoholile lisaks hakata müüma kuni 5,5-protsendise alkoholisisaldusega jooke, sealjuures ei pea tegemist olema kääritatud jookidega, vaid müüa võib ka kange alkoholi baasil valmistatud kokteile.