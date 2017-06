Suur ülevaade: hinnad Eesti krooni esimesel käibepäeval 1992. aastal

Võrdluseks moodustas statistikaameti andmetel Eesti keskmine palk 1992. aasta teises kvartalis 420 krooni kuus, kasvades kolmandaks kvartaliks 700 kroonini kuus.

Toidupoed hilinesid avamisega

Toidukauplused, mis pidid olema avatud täna (20. juuni 1992) alates kella üheteistkümnest, ei saanud tegevust õigeaegselt alustada, kuna Eesti Pangast on saabumata vahetusraha, eelkõige mündid.

Tallinna II Toidukaubastu kaupluse "Pirita" juhataja Hille Suup ütles BNS-le, et paljud inimesed on kogunenud kaupluse ukse taha, et esimesi sisseoste teha, kuid kella poole kaheteistkümneks ei saanud kauplust veel avada.

"Pangast saadud lubaduste kohaselt peaks raha kauplustesse saabuma peatselt, kuna rahaautod on juba välja sõitnud," öeldi BNS-le kauplusest "Nurmenukk".

Eile toimus kaupade väärtuse ümberhindlus kroonideks ning lisandus ka 18-protsendiline käibemaks.

Alates tänasest tuleb ostjatel harjuda uute hindadega. Näiteks kaupluses "Pirita" olid hommikuks saabunud kaupade hinnad järgmised:

või (kilogramm) 20,00 krooni piim 0,5 liitrit (koos pudeliga) 0,90 krooni keefir (1 liitrises pakendis) 1,70 krooni hapukoor (purgis) 1,45 krooni leib "Jaagu" 0,85 krooni leib "Madise" 1,05 krooni sai "Kiili" 1,00 krooni

Operatiivselt on krooni saabumisele reageerinud ka Tallinna kesklinna putkakaubandus. Välismaa sigaretid maksavad seal 12-21 krooni pakk, sealhulgas "Marlboro" 16 krooni; välismaa nätsu saab sõltuvalt suurusest kätte 0,60-2 krooni eest, 180-minutiline videokassett maksab 32,50 ja huulepulk 16,50 krooni.

Viru tänava lillekauplejad võtavad vastu nii krooni, marka kui rublasid, õis maksab 1-3 krooni.

Šveitsi-Eesti ühisettevõtte "Estkompexim" peadirektori asetäitja Ivar Simson ütles BNS-le, et kuigi paljud katsetavad krooni tuleku puhul kõrgete hindadega jätkab "Estkompexim" stabiilset hinnapoliitikat.

Simsoni sõnul hakkab koorejäätis "Pingviin" maksma 1 kroon 30 senti, piimajäätis 1 kroon 10 senti, delikatessvorsti kilo 18 krooni, burgervorstid 16 krooni. Mõningane hinnatõus on põhjustatud käibemaksu suurenemisest. "Samuti pandi vorstidele veidi rohkem hinda juurde, sest neid on jäätise ja toitlustuse arvel doteeritud," lisas ta.

Ivar Simsoni sõnul alustakse jäätisemüüki homme, esmaspäevast peaks ka kõik bistrood avatud olema.

Estline`i hindade aluseks olid Rootsi kroonid

A/s "Estline" kehtestas täna ühtsed hinnad reisiks laeval "Nord Estonia" Tallinn-Stockholmi liinil. Hinnad on kalkuleeritud Rootsi kroonide alusel.

Ühe otsa tekipilet maksab nüüdsest 845 krooni. Kui reisija tahab öö veeta kajutis, tuleb tal juurde maksta vähemalt 330 krooni (C-klassi kajut). Ligipääs rootsi lauale maksab 310 krooni, hommikusöök 110 ja kohvikusöök 60 krooni.

Alla 6-aastased lapsed saavad sõita tasuta, 6-11-aastased lapsed poole hinnaga. Gruppidele, kuhu kuulub üle 10 inimese, tehakse 25-protsendiline hinnaalandus, sama kehtib ka pensionäride ja tudengite puhul.

"Inreko" "Estonian New Line" piletihinnad on ajutiselt järgmised:

Tiiburlaevadel "Liisa", "Jaanika" ja "Moonika" üks ots marsruudil Tallinn-Helsinki 280 krooni, edasi-tagasi 504 krooni; reisipraamil "Linda I" vastavalt 140 ja 280 krooni (tekipilet).

Kajut ülesõiduks maksab 140 krooni, ööbimiseks – 140, ülesõiduks ja ööbimiseks 280 krooni.

Kohvikueine ja hommikusöök maksavad 56 krooni, õhtusöök 168 krooni.

Sõiduauto ülevedamine maksab 420, mikrobussil – 840, auto-järelkärul 1400, bussil 1400 ja mootorrattal 140 krooni.

Kõik "Estonian New Line" hinnad on võrdelised Soome markades kehtestatud hindadega kursiga 1 FIM = 2,8 EEK.