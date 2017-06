Tuhanded Volkswageni Slovakia töötajad streigivad ja nõuavad suuremat palka

«Asi ei ole palgas. Asi on ettevõtte väärikuses. Kui sellel on nii suured kasumid, peaks seda jagama töötajatega,» ütles Volkswageni töötaja Stanislav Galva AFPle.

Sel ajal kui töötajad Slovakkia tehastes teenivad kuus keskmiselt 1 800 eurot, saab Saksamaal sama töö eest 4 200 eurot, vahendab Bloomberg. Slovakkia keskmine palk on 980 eurot.

Sajad töötajad alustasid streiki Bratislava tehase ees siltidega «Lõpetage meie mõnitamine,» ja «Meie anname endast maksimumi, teie tehke oma miinimum ära.» Olukord on palga küsimiseks soodne, sest tööpuudus Slovakkias on väga madal.

Ametiühingu juht Zoroslav Smolinski ütles teisipäeval, et tehase 12 300 töötajast alustasid streiki kuni 8600. Smolinski märkis ka, et töötajad on valmis streikima rohkem kui vaid paar päeva.

Volkswagen Slovakia juhatus teatas, et on valmis töötajate palkasid tõstma 8,9 protsenti ning ühtlasi tänas töötajaid, kes teisipäeval tööle ilmusid.

Volkswageni kõneisik Lucia Kovarovic Makayova ütles, et ametiühingu nõudmised on vastuvõetamatud, sest need kahjustaksid ettevõtte konkurentsivõimet, ettevõtte tuleviku ja tööstabiilsust.