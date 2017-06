LVMH juht: uus ülemaailmne majanduskriis on tulemas

«Praegune ülemaailmne majanduslik kliima on...kindlasti üle keskmise muret tekitav,» ütles Arnault 15. juunil USA väljaandele CNBC. «Praegusi intressimäärasid vaadates ei usu ma, et uus majanduskriis on välditav. Sama näitavad ka liiga kõrged aktsia hinnad ja üleüldine raha vool. Me oleme hetkel mullis ja see mull lõhkeb,» kommenteeris Arnault.

Luksuskaupade kontserni juht ei osanud täpselt öelda, kas krahh hingab juba kuklasse või on veel aastate kaugusel, kuid rõhutas, et 2008. aasta kriisist on juba nii palju möödas, et aeg on juba ammu käes.

«Juba peaaegu 10 aastat on möödunud ilma majanduskriisita ja oma ärikarjääri jooksul olen ma näinud kriise vähem kui iga 10 aasta jooksul. Seega tasuks väga ettevaatlik olla,» nentis Arnault.

Laias laastus oli mees aga optimistlik, tuues välja, et tehnika areng ja innovatsioon stimuleerivad majandust.