Ajalehtede Liit punnib vastu ja tahab lehtede jaemüügi jätkamist postkontorites

EALLi liikmed on analüüsinud jaemüüki Eesti Posti postkontorites ning on edastanud Lehepunktile ja Eesti Postile nende postkontorite nimekirja, kus soovib jaemüügi jätkamist. Senini on toimunud jaemüük 158 postkontoris ning EALL soovib, et see jätkuks nendes postkontorites, kus müüginumbrid on olnud suuremad ehk kokku 43 postkontoris, teatas liit.

Jaemüügiteenust Eesti Posti postkontorites on korraldanud Lehepunkt, mis jätkab läbirääkimisi Eesti Postiga. EALL-il on põhjust arvata, et kompromissile jõudmine võiks olla võimalik.

EALLi tegevjuht Mart Raudsaar ütles, et kui lepet ei saavutata 10. juuliks või kui perioodika jaemüüki pakkuvate postkontorite arv jääb 43-st oluliselt väiksemaks, soovib EALL asuda Eesti Postiga otseläbirääkimistesse, et teenus säiliks osa postkontorites ka peale 1. augustit 2017.