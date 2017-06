Graafik: Mis on Rail Baltic?

Rail Baltic on põhja-lõunasuunaline reisimiseks ja kaubaveoks mõeldud raudtee, mis saab ühenduslüliks Skandinaavia ja Lääne-Euroopa vahel. Raudtee valmib koostöös Läti ja Leeduga, kaasatud on ka Soome ja Poola.

Positiivsed mõjud

Tavainimesed võidavad kiire, ohutu, keskkonnasõbraliku ja mugava reisimisvõimaluse Tallinnast Pärnusse, naaberriikidesse ning edasi Euroopasse.

See on läbi aegade suurim investeering Eestisse, mis loob lisatöökohti ja riigile maksutulu. Rail Baltic on oluline samm edasi Eesti ühendamisel Kesk- ja Lääne-Euroopaga. Euroopa rööpmelaiusel moodne raudteeühendus hõlmab põhjast nii Skandinaaviat kui ka Venemaad, teiselt poolt Lääne-Euroopat.

Tallinnast saab reisijate ühenduskeskus, mis ühendab Põhjamaid, Lääne-Euroopat ja Venemaad, sealhulgas kolme olulist Läänemere sadamat. See loob lisavõimalused turismi edendamiseks. Olukorras, kus Euroopa Liidu poliitika soosib kaubavedude liikumist maanteelt keskkonnasõbralikumale raudteele, pakub Rail Baltic ettevõtetele olulisi lisavõimalusi.