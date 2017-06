Transaviabaltikaga on esimese tegevusaastaga lennanud 21 539 reisijat

Lennuettevõte esindaja Rene Musta sõnul möödus esimene teenindusaasta vastavalt kavandatule. «Suuri üllatusi ei esinenud, olime suursaarte teenindamiseks hästi valmistunud ja seda vaatamata ka asjaolule, et leping maavalitsustega kirjutati alla vaid päev enne lendama hakkamist,» rääkis Must pressiteates.

Kuressaare suunal oli esimesel teenindusaastal lennuki keskmiseks täituvuseks 58 protsenti ja Hiiumaa suunal jäi lennuki keskmine täitumus 37 protsendi lähedale. Maikuus lendas Kuressaare suunal 1359 reisijat ja Kärdla suunal 807 reisijat.

Transaviabaltikale on enim muret valmistanud Tallinn-Kärdla-Tallinn lennusuund ja seda põhjusel, et Kärdla lennuväljal puudub lennuki maandumist toetav täpismaandumise seade. Võrreldes seda Kuressaare lennuväljaga tuleb Musta sõnul märkida, et Kärdla lennuväljale on kehtestatud oluliselt rangemad ilmastikust tingitud miinimumnõuded lennuki maandumiseks. Nimetatud asjaolu tingis ka Transaviabaltikal talvekuudel üsna arvukal määral lendude tühistamisi.

Oluliseks töövõiduks pidas Must kodulehe vahendusel online-piletimüügisüsteemi täiendust, mille tulemusena saab aprillikuust lisaks pangalinkide kaudu ka krediitkaardiga piletite eest tasuda.

Käesoleval aastal korrastati ka suursaari teenindava lennuki välisilmet. «Sel kuul tegime enda Jetstream 32 lennukile disainiuuenduse, mille tulemusena on meil täiesti uus kujundus lennukisabal,» ütles Must.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hankel saarte lennuühenduse pidamiseks tegi kolmest pakkujast parima pakkumise Leedu ettevõte Transaviabaltika. Leping pakkumuse võitnud ettevõttega kestab kuni 31. maini 2019.