Bill Gates võib oma tiitlist ilma jääda

Selleks on tal ka suurepärased võimalused. Bezos kasvatab oma äri agressiivselt, näiteks teatas Amazon eelmisel nädalal, et ostab ära Whole Foods kauplusteketi.

Bill Gates, senine maailma jõukaim, tahab aga oma varandust laiali jagada ja innustab selleks ka teisi. 150 miljardäri on temaga sama meelt ning on lubanud vähemalt poole oma varandusest ära anda, Bezozel aga taolisi plaane ei ole.