Walmarti tippjuhid plaanivad Viljandi pakiautomaate tootjaga koostööd laiendada

Seni on Cleveron saanud tellimuse tarnida Walmarti USA kauplustele 100 pakiautomaati. Cleveroni toodangu vastu on huvi ilmutanud ka britid ja hiinlased, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Esmaspäeval kohtusid Walmarti kaks asepresidenti ja Cleveroni juht Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga.

«Walmarti juhtide eesmärk on saada kindlust, et Eesti on kaasaegne riik, et siin on turvaline, siis on võimekust toota, nad tahavad saada kindlust ja ka tänane visiit presidendi juurde aitab sellele kaasa,» selgitas Cleveroni juhatuse esimees Arno Kütt.