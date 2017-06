SEB langetab juulist passiivse pensionifondi valitsemistasu

SEB kliendiuuringust selgus, et vaid iga kuues vastanu eelistaks passiivselt juhitud fonde fondijuhtide juhitavatele pensionifondidele. Peaaegu 40 protsenti vastajatest ei ole valmis ise oma pensioniinvesteeringuid ja sellega seotud riske juhtima ning 57 protsenti soovib enne investeerimisotsuse tegemist pidada nõu spetsialistiga, et leida enda kogumiseesmärkidele parim lahendus.

«Neid investoreid, kes on kohe valmis pensionivara passiivses fondis koguma, pole turul palju, kuid nad on kindlasti teadlikumad pensionikogujad, soovides ise otsustada ja vastutada. Kuna sellised investorid vajavad vaid vähesel määral meie investeerimis- ja nõustamisteenuseid, siis on ka arusaadav, miks madal tasu on nende klientide jaoks oluline. Meie eesmärk on pakkuda parimat ja konkurentsis teenust kõikidele kliendisegmentidele – seetõttu alandamegi SEB Energilise Pensionifondi Indeksi valitsemistasu 0,49 protsendilt 0,29 protsendile aastas. Praegu on see turu parim pakkumine kliendile, kes on ise valmis vastutama oma pensionifondi investeeringute eest,» ütles SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst.

Indrek Holsti sõnul on langustrendis ka aktiivselt juhitud fondide tasud.

SEB pakub oma klientidele nelja aktiivselt juhitud ja ühte passiivselt juhitud pensionifondi. SEB passiivne pensionifond järgib investeeringute tegemisel rahvusvahelisi turuindekseid ja aktiivset varade juhtimist selles ei toimu ning fondi portfellis ei tehta korrektuure finantsturgude olukorrast lähtuvalt.