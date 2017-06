Võimas laserpink töötab tunde omapäi

OÜ Same juhi Tarmo Teini sõnul on Saksa firmas Trumpf toodetud fiiber-laserlõikuspink võimeline lõikama sama aja jooksul neli-viis korda rohkem materjali kui plasmalõikuspink, millega senini metallilõikustööd tehti, kirjutab Vooremaa. Ka kvaliteet on laserlõikuse puhul parem. Puurpinke läheb aga tulevikus tunduvalt harvemini vaja, sest laserpink lõikab detailidele vajalikud augud ise sisse. Plasmapink ei omanud selleks piisavat täpsust.

«Soetasime ka lehevahetussüsteemi Liftmaster,» ütles Tarmo Tein. Nimetatud seade vahetab pingis lõigatud lehtmaterjali lõikusesse mineva materjaliga automaatselt.

«Praegu on masinal viieks tunniks tööjärg ees ja selle aja jooksul pole inimesel vaja sekkuda. Kui töötsükkel lõppenud, on vaja detailid ära sorteerida ja õigesse kohta toimetada,» sõnas uue laserpingi juures tegutsenud Sixten Sepp.

Eesti Maaülikooli haridusega noormees võetigi Samesse tööle arendustöötajana, kelle üheks tööülesandeks saab olema ka uue laserlõikuspingiga lõigatud detailide toodetesse integreerimine. «Kui probleeme tekib, ei pea enam ootama, millal tootjafirma esindaja kohale tuleb, vaid küsimused saab lahendada ka kaugjuhtimise teel,» ütles Tarmo Tein. «Esmaspäeval oli tore jälgida, kuidas kolm meest, kellest üks oli Riias, üks Saksamaal ja üks Tabiveres, arvutiklaviatuuril klahve klõbistades masina kenasti tööle said.»

OÜ Same ostis varem laserlõikusteenust sisse mitmest eri firmast ning umbes 250 000 euro eest aastas. Nüüd on aga Samel võimalik ise teistele laserlõikusteenust pakkuda. Nii kallis seade peab ju kogu aeg töötama, muidu ei teeni see soetamiseks kulunud raha tasa.

Teini sõnul mõeldi Sames laserlõikuspingi soetamise peale juba tosin aastat tagasi, aga siis tuli osta ikkagi plasmapink, sest laserpink tundus hinna poolest täiesti ulmeline. Nüüd tuli selleks, et laserpink ära mahuks, tootmishalli laiendada. Plasmapinki siiski maha ei müüda, sest aeg-ajalt läheb vaja sedagi.