Kaubanduskoda: ettevõtluskontode süsteemi saab mitmeti kuritarvitada

«Näiteks kui füüsiline isik osutab teenust juriidilisele isikule, võidakse see tehing vormistada kauba müügina, et juriidiline isik ei peaks tasuma ettevõtte tulumaksu. Praktikas võib maksuhalduril olla keeruline hinnata, kas tegemist on kauba müümisega või teenuse osutamisega,» märkis koda oma teates.

Kui füüsiline isik osutab teenust juriidilisele isikule, tuleb juriidilisel isikul tasuda teenuse summalt nii-öelda äriühingu tulumaksu määraga 20/80. «Selle tulemusel võrdsustub tööjõu ja ettevõtluskonto maksukoormus ning kaob motivatsioon suunata töötajaid osutama teenust ettevõtluskonto kaudu,» leidis koda.

Esmaspäeval riigikogu ettevõtluskontode seadus ja sealne lahendus sobib koja hinnangul eelkõige alustavatele ettevõtjatele ning hetkel mitteametlikult teenust osutatavatele inimestele. Samuti võib ettevõtluskonto huvi pakkuda nendele inimestele, kes hetkel tegutsevad FIEna või on loonud äriühingu, kuid kes tegelevad ettevõtlusega põhitöö kõrvalt ja/või sellega kaasnevad väikesed kulud.

See annab inimesele võimaluse avada pangas ettevõtluskonto ning sinna laekunud summadelt läheb 20 protsenti ettevõtlustulu maksuna automaatselt maksuametile. Ettevõtlustulu maks hõlmab tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kogumispensioni makse osa.

Vastuvõetud seaduse järgi ei pea inimene koostama ega esitama maksuametile maksudeklaratsioone. Kogu maksude deklareerimine ja tasumine toimub inimese jaoks läbi ettevõtluskonto ja halduskoormuseta. Lisaks puudub inimesel raamatupidamise kohustus, mis muu hulgas tähendab, et tulude ja kulude üle arvestuse pidamine ei ole kohustuslik.