Konkurent: käib Lemminkäineni päästmine

«Kõrvalt vaadates tundub, et see Lemminkäineni päästeoperatsioon on,» ütles Lemminkäineni konkurendi KMG Inseneriehituse omanik Indrek Pappel. «Minule jääb mulje, et YIT võttis Lemminkäineni üle,» kirjutab Äripäev.

Pappel kahtlustab, et Lemminkäinenile oli saatuslik asfaldikartelli kuulumise tõttu saadud trahv. Nimelt tuli eelmisel aastal otsus, et Lemminkäinen peab Soome riigile tasuma 20 miljonit eurot. Loe pikemalt Äripäevast.