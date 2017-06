Nordecon: YIT-i ja Lemminkäineni ühinemine Eesti turgu eriti ei mõjuta

«Ma arvan, et esialgu ei mõjuta see Eesti ehitusturgu üldse,» ütles Vink BNSile, lisades, et hiljem ei saa välistada, et mingisuguseid mõjutusi toimub ka Eesti turul.

«See liitumine Eesti kontekstis ei muuda ju midagi tänase YIT ega ka Lemminkäineni tegevuses,» sõnas ta. «Täna on YIT Eestis ju eelkõige elamuarendaja ja mõningas mahus ka riigihangetel osalenud ettevõte just hoonete valdkonnas. Ja Lemminkäinen vastupidi, hooneid üldse ei ehita ja on ainult rajatiste ehitusturul,» rääkis Vink.

Selles osas Vinki sõnul ettevõtted täiendavad üksteist. «Kas see nüüd ühe sildi all nii edasi toimuma jääb või midagi muutub, eks seda aeg näitab,» märkis ta. «Kui nüüd kontserni tasandil otsustatakse millestki loobuda või midagi juurde võtta, siis see võib mõjutama hakata ja seda me ju täna ei tea,» lisas ta.

Kui palju ettevõtted ise ühinemisega juurde võidavad, on Vinki sõnul samuti raske öelda.

«Ega hoonete valdkonnas ju otseselt ei teata mis toimub rajatistes ja vastupidi. Need pole kuidagi kattuvad. Ka alltöövõtjad on suures mahus erinevad, ainult mõndades lõikudes võib olla natuke ühiseid alltöövõtjaid,» ütles Vink.

Ettevõttesiseselt on Vinki sõnul kindlasti võimalik kulusid optimeerida. «Tõmmata üldkulusid, juhtimiskulusid koomale, aga see on ettevõttesisene efekt, turul see vaevalt midagi mõjutab,» lausus ta.

Ka Eestis tegutsevate Soome ehitusfirmade YIT ja Lemminkäinen nõukogud on otsustanud ettevõtted ühendada, tugevdamaks ettevõtete positsiooni Põhja-Euroopa turgudel, teatasid ettevõtted esmaspäeval. Hinnanguliselt hakkab YIT ja Lemminkäineni ühendettevõtte käive moodustama umbes 3,4 miljardit eurot aastas ja kasum 85 miljonit eurot aastas. Kokku loodavad ettevõtted ühendamise käigus aastaks 2020 võita 40 miljonit eurot aastas. Ühendettevõttes hakkab töötama kokku 10 000 inimest 11 riigis.