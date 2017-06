BioGurmee kogemus: Kuidas turgudel ja laatadel edukalt kaubelda?

Turud ja laadad on alustamiseks head kohad

Eili Pihlak tuletab kõigile alustavatele väikeettevõtjatele meelde, et müügiga tegelemine on väga tähtis. Teenus või toode võib olla väga hea, aga kui potentsiaalsed ostjad sellest teada ei saa, ei tule ka käivet. Turud ja laadad on BioGurmee näitel alustamiseks väga head kohad.

BioGurmee teab, et praegu otsivad inimesed laatadelt kvaliteetseid eestimaiseid ning teisalt ka põnevaid ja uusi maitseid. Eili teine ettevõte Domino OÜ tegeleb muu hulgas teemalaatade korraldamisega Mustamäe keskuses. Tema kogemus näitab, et inimestele meeldivad kindla teemaga üritused: tervisetoodete, kingituste, toidu- jm laadad, ning kohale tullakse just oma huvist lähtuvalt.

Eili sõnul on tähtis sellistel üritustel oma kaubaga kohal olla ka seetõttu, et algaja ettevõtja saab seal oma toote kiiresti klientideni viia, kes annavad vahetut tagasisidet, mida edaspidi tootearenduses, hinnakujunduses või mujal arvestada.

Laadad on hea koht ka oma e-poe tutvustamiseks. BioGurmee veebipood on tegutsenud käesoleva aasta algusest ning sealtkaudu on tellimusi tehtud Soomest ja Rootsistki. Eili Pihlaku sõnul kasutavad nende veebipoodi väga paljud kliendid ka selleks, et tooted välja valida ning siis laadale või turule ostma minna.

Sularaha kasutamine väheneb

BioGurmees hakati ühel hetkel märkama, et inimesed kannavad järjest vähem sularaha kaasas ning seetõttu jäi üha rohkem oste tegemata. Nii otsustati sellised näited ühe kuu jooksul kokku lugeda ja numbreid nähes oli selge, et tuleb rentida kaardimakseterminal. Pärast mitme variandi kaalumist otsustas BioGurmee SEB Panga nutiterminali kasuks.

„SEB Panga teenus on hästi mugav. Terminal tuuakse kulleriga kohale ning selle seadistamine on lihtne. Kui ei ole müügihooaeg ja me terminali ei vaja, tagastame seadme. Väikeettevõtjatena on meil väga palju tegemist ja meie jaoks on väga tähtis, et ei pea kuhugi eraldi minema,“ ütleb Eili.

BioGurmee kiidab ka nutiterminali kiirust ja soovitab seda kõigile müüjatele, kes turul või laadal tegutsevad. „Tšeki saab saata meili teel, ka viipekaart töötab. Kõik on väga lihtne. Tuleb lihtsalt nutitelefoni rakendus laadida ja Bluetoothiga siduda telefon nutiterminaliga.

7 soovitused turgudel ja laatadel müüjatele