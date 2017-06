Juulist ei pea taotlema alaealise töölevõtmiseks tööinspektsiooni luba

Tööandja peab küsima lapsevanema nõusolekut ning sisestama andmed töötamise registrisse kümme päeva enne lapse tööleasumist, teatas inspektsioon.

7-14-aastase lapse kohta tuleb töötamise registrisse kande tegemisel sisestada märkuste lahtrisse andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste, sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustuste ning koolikohustuse kohta. Mõistlik on lisada juurde ka tööandja kontaktisik, kellega inspektor saaks vajadusel ühendust võtta. See muudab menetluse sujuvamaks.

Töötamise registrit haldab maksu-ja tolliamet (MTA), mis edastab andmed registreeritud alaealise kohta tööinspektsioonile. Tööinspektor kontrollib kümne tööpäeva jooksul, et tegemist poleks keelatud tööga ning alaealise töötingimused oleksid kooskõlas seaduse nõuetega. Inspektor võib tööandja esindajaga ühendust võtta ning küsida täiendavat informatsiooni.

Kui kümme tööpäeva möödub ning inspektor pole ühendust võtnud ega keelduvat otsust teatavaks teinud, saab eeldada, et inspektor on nõusoleku andnud ja lapse võib tööle lubada.

Kui alla 15-aastane asub tööle enne 1. juulit, on selleks jätkuvalt vaja tööinspektsiooni luba.

Tööinspektsioonile on esitatud 135 taotlust alla 15-aastaste noorte tööle võtmiseks. Sel aastal on taotluse esitanud 10 ettevõtet enam kui 2016. aastal samal ajal. Inspektsioon on juba andnud nõusoleku 1508 lapse tööle lubamiseks.