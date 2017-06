Trink konkurentide ühinemisest: põhjus Venemaal

Mõlemad ettevõtted teatasid ühinemisest täna hommikul. «See on suur uudis Soome ehitusturul,» kommenteeris Trink, kelle hinnangul on mõlemad ettevõtted uusi arengusuundi erinevatel põhjustel otsinud, kirjutab Äripäev.

«Mõlemal on olnud Venemaal suhteliselt arvestatavad tegevusmahud, kuid viimased kolm aastat on Vene turg olnud languses. Nii Lemminkäinen kui ka YIT on pidanud selle tõttu ka kannatama,» lausus Trink.

Kuna Lemminkäinen on rohkem infrastruktuuriettevõte ja YIT arendusettevõte, siis tundub nende ühinemine Trinkile loogiline. Loe pikemalt Äripäevast.