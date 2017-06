OECD: kodanikupalk suurendab vaesust ja ebavõrdsust

OECD vaatas, kuidas kodanikupalk mõjutaks vaesuses elavaid inimesi Soomes, Itaalias, Prantsusmaal ja Suurbritannias. Analüüsi kohaselt suureneks vaesus kõikides vaadeldavates riikides peale Itaalia, vahendab Yle.

Soomes suurendaks ühtne kodanikupalk aga vaesuses elavate inimeste hulka ning suurendaks ebavõrdsust, kui see asendaks kõiki teisi praegu kehtivaid sotsiaaltoetusi.

Kõige valusamalt mõjuks kodanikupalk üksikvanemate rahakotile. Soome on OECD riikide seas erand, kuna sotsiaaltoetused on väga suured teiste riikidega võrreldes.

Kodanikupalga nõrkusi saab aga ületada kui muuta maksusüsteemi, seisab OECD raportis.

USAs Räniorus kogub mõte üha enam populaarsust, kuna tehnoloogiaettevõtete juhid usuvad, et nii on inimestel võimalik muretumalt innovaatiliste ideede kallal nokitseda. Seda meelt on näiteks Tesla juht Elon Musk, Microsofti rajaja Bill Gates ning e-Bay loojoa Pierre Omidyar.