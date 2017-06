Uberi uus mure: naised ei ole nõus tööle tulema

Tarkvaraarendaja Elizabeth Fordi ütles Uberi värbaja jutu peale, et tegemist on ebamoraalse ettevõtega ning palus endaga mitte enam ühendust võtta, vahendab the Denver Post.

Keeruline on täpselt öelda, kui palju potentsiaalseid töötajaid Uberit väldivad. «Ma ei tea ühtegi naist, kes tahaks sinna tööle minna,» märkis aga Y-Vonne Hutchinson, kes Räniorus värbajana töötab.

Viimase aasta jooksul levib sotsiaalmeedias ka trend, kus naissoost tarkvaraarendajad postitavad oma äraütlemisi Uberile, kes vaevaliselt talente otsib.

Sel nädalal teatas Uber, et kavatsed plaanib suuri muudatusi, et neile osaks saanud süüdistustega tegeleda ja probleeme lahendada.

Uberi endine töötaja Susan Fowler kirjeldas sügisel oma blogis, kuidas ettevõtte personaliosakond eiras tema kaebusi ülemuse suhtes, kes oli korduvalt töötajatele soovimatuid lähenemiskatseid teinud.

Nii investorid kui kliendid on aga Uberi suhtes olnud väga kriitilised. Ettevõtte ühed esimesed investorid Mitch ja Freada Kapor märkisid, et on aastaid proovinud muuta hävitavat töökultuuri Uberis. Samas möönsid nad, et selleteemaline uurimine ettevõttes ei ole vilja kandnud.