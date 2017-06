Amazon ostab 13,4 miljardi dollari eest toidupoeketi

See tähendab, et maailma tuntuim veebipood saab endale käega katsutavad kauplused USAs, Kanadas ja Suurbritannias, vahendab the New York Times.

Toidukaupade ostmine on suur äri, USAs kulutatakse toidule 800 miljardit dollarit aastas. Seni ei ole õnnestunud Amazonil aga sellele ärile küünt taha saada, kuna inimesed tahavad toidukaupa osta pigem tavalisest poest kui internetist.

Whole Foodsi ostmine on ka üks teetähistest Amazoni pikast vägikaikaveost Walmartiga, USA suurima jaeketiga, kes omakoda üritab Amazonile veebimüügis järgi jõuda.

Kui Amazon 23 aastat tagasi loodi, oli ettevõte tugevuseks just võimalus teha oste mugavalt arvutiekraani tagant. Viimastel aastatel on Amazon aga avanud mitu tavapoodi.

Whole Foodsi ostmine viib Amazoni füüsilise kohaloleku uuele tasemele. Jaeketil on enam kui 460 kauplust USAs, Kanadas ja Suurbritannias.