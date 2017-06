Kohtutäitur sulges tippkokk Zaštšerinski uue restorani

«Oleme ise šokeeritud ja kurvad - peame ka teid kurvastama ning teavitama, et samaaegselt, kui meie oleme olnud avamistuhinas ning meil olid 2 suurepärast uue restorani avamisõhtut, siis külastasid meid eile õhtul ka kohtutäiturid, kes olid saanud naabermaja proua ja tema advokaadilt 1 nädalaga uue hagi, hagi rahuldamise ning megakiire määruse restorani tegevus koheselt peatada,» seisab restorani Mantel & Korsten Facebooki-lehel.

«Nii uskumatu, kui see ka pole, aga nii see meie jaoks eile paberil must-valgel ette toodi.»

Olukorra on põhjustanud Poska tänaval asuva söögikoha naabermaja elanikud eesotsas Baltikums Banks AS Eesti esindaja Tatjana Sarapiga, kes on restorani vastu võidelnud kuid. Loe pikemalt Äripäevast.