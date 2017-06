«Rahva teenrid»: majandushuve kiputakse looduse nimel liiga tõtakalt hülgama

Saatekülaline Peeter Helme ütles, et Haabersti remmelga ümber toimuv näib olevat järjekordne seda sorti lugu, kus tegelikud huvid jäävad kuskile varju ning esiplaanil on emotsionaalne seltskond, kes läheb alati avaliku algatusega kaasa, isegi küsimata, mis selle taga suuremat on, vahendab ERRi uudisteportaal.

Teine saatekülaline Merilin Pärli märkis, et vahet tuleks teha metsal ja linnal, sest viimane on keskkond, kus on vajalikud mingid arengud.

«Antud juhul on Haabersti ristmiku remondi või ehitustööde põhjuseks see, et tõsta liiklusturvalisust. Ja hakata 24. tunnil äkki end ühe puu külge aheldama on naeruväärne,» sõnas ta.