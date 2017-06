Eesti on innovatsiooniindeksis teinud tubli hüppe

Samas 2012.aastal oli Eesti samuti 19. Tänavuses tabelis olid esiviisikus Šveits, Rootsi, Holland, USA ja Suurbritannia. Läti oli 33. ja Leedu 40., selgub indeksist.

Eriti hästi läks Eestil loomingulise panuse kohapealt (Creative output) , kus Eesti on 8. kohal. Eesti inimesed on usinad internetikasutajad ning inimese kohta laetakse üles keskmiselt rohkem videoid You Tube´i, selles on Eesti koguni 7., Wikipedia toimetamiselt 5.

Kõige kehvemal, 38. kohal, on Eesti uurimistöö ja hariduskulusutse arvestuses Selle näitaja viivad alla hariduskulutuse väike osakaal SKTst ning teadusalade lõpetajate väike arv. Samas PISA testid lähevad Eesti koolilastel suurepäraselt.

Infrastruktuuri arengult oli Eesti 11., institutsioonide arengus 20., turu arengult 20., ärikeskkonna arengult 29., teadmiste ja tehnoloogiate loomises 27.