Töökuulutus Šotimaalt: lapsehoidjale kummitavas majas pakutakse hiigelpalka

Perekond pakub lapsehoidjale aastapalgaks 50 000 naela ehk enam kui 57 000 eurot. Selle eest tuleks hoolitseda kahe lapse eest ning elada koos perekonnaga kaunis ajaloolises majas, vahendab the Telegraph.

«Oleme oma kodus elanud pea 10 aastat,» kirjutab pereema kuulutuses Childcare.co.uk. lehel. «Kui me maja ostsime, siis öeldi meile, et siin kummitab. Otsustasime aga olla avatud meelega ja ostsime ikkagi.»

«Eelmise aasta jooksul on töölt ära läinud viis lapsehoidjat. Kõik on lahkumise põhjusena välja toonud üleloomulikke juhtumisi. Laste jaoks on see kõik olnud väga keeruline.»

«Meie ei ole midagi üleloomulikku kogenud, kuna kõik vahejuhtumid on aset leidud siis, kui meie oleme väljas olnud. Maksame aga hea meele keskmisest rohkem. Arvan ka, et õige inimese leidmiseks on oluline olla aus.»

Childcare.co.uk juhi Richard Conway sõnul on tegemist kõige kummalisema kuulutusega, mis läbi aegade nende lehel olnud on. «Perekond on kinnitanud, et kellegagi, kes majas on elanud, ei ole midagi halba juhtunud. Lapsehoidjal peab olema aga kindel meel,» rääkis ta.