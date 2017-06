Ukraina kaalub tulevikus Rail Balticu projektiga ühinemist

Omeljan ütles pärast kohtumist Leedu majandusministri Mindaugas Sinkevičiusega, et arutati võimalikku Ukraina ühinemist Rail Balticu projektiga. Ta märkis, et Ukraina otsust projektiga ühineda aitab hinnata selleks aastaks planeeritud rongiühendus Ukrainast Baltimaadesse läbi Valgevene. «Saame näha, kui suur nõudlus selle marsuudi järgi on,» ütles Omeljan.

Leedu majandusminister ütles, et toetab Ukraina mõtet, kuid rõhutas ühtlasi, et praegu on Balti riikide jaoks oluline minna projektiga edasi planeeritud rajal. «Kui me räägime Ukraina Raudtee kaasamisest... Need on hilisemad plaanid, kuid ärgem välista võimalusi,» ütles Sinkevičius. Ta usub, et sellele ideele saaks toetust ka Euroopa Komisjonile.

Rail Baltic on planeeritav kiire raudteeühenduse projekt, mis kulgeks Tallinnast läbi Läti ja Leedu Poola piirile. Plaanitava raudtee rööpme laius on 1435 millimeetrit ehk Euroopa standard ja reisirongid sõidavad kiirusega kuni 240 kilomeetrit tunnis, samas kui kaubarongid sõidavad kiirusega kuni 120 kilomeetrit tunnis.