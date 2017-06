FOTOD: Estonia kaevandus ühendas end esimese kaevandusena Eestis mobiilsidega

«Tehnoloogiate arendamine ning digitaalsete ja telekommunikatsiooni lahenduste rakendamine tootmisprotsessides aitab kaevandusel suurendada efektiivsust. Seeläbi paraneb ka Eesti Energia konkurentsivõime, sest põlevkivi omahinnast sõltub omakorda elektri ja õli omahind,» rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Kolmanda põlvkonna ehk suure andmesidekiirusega mobiilside toimib kaevanduses igal pool, kus käib aktiivne kaevandamistöö. Mobiilsidega on kaetud vahemaa pikkusega ligi 40 kilomeetrit.

«Kui varem kulus palju väärtuslikku aega kaevandamistööde käigu, tööohutuse või seadmete seisukorda puudutava informatsiooni edastamiseks ning kiire reageerimine oli pärsitud, siis täna on olukord muutunud – saame vajaduse tekkimisel koheselt reageerida,» rääkis Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Ahti Puur.

Telia Eesti tehnoloogia üksuse direktor Kirke Saare sõnul on kaevandusse loodava mobiilside lahenduse näol on tegu Eesti mastaabis ainulaadse projektiga.

«Estonia kaevanduses alustati mobiilside testimist 2015. aastal ja katsete tulemused olid niivõrd head, et lubavad täna kogu kaevandusala hõlmava süsteemi välja ehitada,» lisas Saar. Lisaks kõne- ja andmeside pakkumisele on sellega lahendatud ka tööohutuse seisukohalt oluline töötajate ja tehnika positsioneerimine.

Mobiilside maa all jääb kättesaadavaks ka kaevefrondi liikumisel. Kõik mobiilsidet tagavad seadmed on liigutatavad. Valgusoptilise kaabli kogupikkusega 45 km ehitas välja Eesti Energia tütarettevõte Enefit Solutions. Antennivõrgu projekteeris Boftel ja paigaldas Ericsson. Tugijaamade paigaldusega tegeles Telia. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 150 000 eurot.

Ida-Virumaal asuv Estonia kaevandus on teadaolevalt maailma suurim põlevkivikaevandus, mille mäeeraldise üldpind on 141 ruutmeetrit. Suuruse poolest on see võrreldav Tallinna linnaga.

Estonia kaevandus tootis 2016. aastal 8,2 miljonit tonni põlevkivi, andes Enefit Kaevanduste põlevkivitoodangust ligikaudu 62 protsenti. Estonia kaevandus annab tööd kokku 1300 inimesele.