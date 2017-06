Tallinna lennujaama VIP-ala sai eesistumiseks valmis

«VIP-ala on juba täiesti valmis ja ootab külalisi, tegelikult on külalisi teenindatud juba 1. juunist alates, taustal küll käisid veel mõningad tööd ja tegemised,» ütles Tallinna Lennujaama avalike- ja välissuhete juht Priit Koff BNSile.

«Terminaliesise pealesõidu saame avatud juuni lõpuks, terminali lõunapoolne laiendus on lõppviimistlust saamas, praegu seadistatakse julgestusliine,» ütles Koff. «Julgestusala kolime lõunapoolsesse otsa ja see avatakse samuti enne esimest juulit.»

«Parkimismaja ehitus läheb lahti alles järgmisel aastal, hetkel käivad küll edasi lennuraja ehitustööd ja samal ajal teisel pool terminali jätkuvad trammitee ettevalmistus- ja ehitustööd. Trammitee on pigem Tallinna linna ja Merko ehitusprojekt, meie poolt on sinna juurde valmimas ainult trammiterminal, konkreetne peatus. Selle valmimine on planeeritud septembrisse või oktoobrisse,» kirjeldas Koff.

«Ülejäänud töödega oleme graafikus, eesistumiseks oleme valmis. Mis oli plaanis lõpetada juuliks, need saavad tehtud,» kinnitas Koff.

Perioodil 2017-2023 planeerib Tallinna Lennujaam kokku 137,6 miljoni euro eest investeeringuid. Neist olulisemad praegu käsil olevad on lennuliiklusala arendus, reisiterminali laiendamine, trammiliini ja ühissõidukite terminali ehitus, parkimismaja ehitamine 1200 sõidukile ja lennukite värvimisangaari ehitus.

Tallinna Lennujaam teenindas 2016. aastal 2,22 miljonit reisijat, käesolev aasta algusest on reisijte arv kasvanud 19 protsenti. Eelmisel aastal teeniti müügitulu ligi 36,9 miljonit eurot, aruandeaasta koondkasum oli 6,1 miljonit eurot.