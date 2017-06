Palo sõnul pole välisinvesteeringud edendanud teadus- ja arendustegevust

Palo sõnul on nii erasektor kui ka poliitiline retoorika liiga kaua olnud fokusseeritud välisinvesteeringute najal majanduse ülesehitamisele, vahendab ERRi uudisteportaal.

«Tänaseks oleme mõnes mõttes jõudnud teelahkmele, kus peame võtma tasakaalukama vaate ning julgustama ka kohalikul kapitalil põhinevate ettevõtetete investeerimistegevust,» märgib ta.

Palo sõnul on kogemus näidanud, et välisinvesteeringud ei ole suutnud tekitada nõudlust teadus- ja arendustegevuse järele, kuna välisomanike poolt on suuresti eelistatud finantssektor, kaubanduse ja kinnisvara valdkonnad.

«Siinkohal saakski riik vahele astuda ja olla abiks «nutikust» soodustava tegevusega, näiteks innovatsiooni toetavate riigihangete kaudu,» pakub minister.

