Uuring: robotid niipea inimeste töökohti üle ei võta

Manpower Groupi rahvusvahelise uuringu raames küsitleti 59 000 tööandjat 43 riigis. Nendest kõige positiivsemalt näevad lähitulevikku Jaapani, Taiwani, Ungari ja USA ettevõtjad ning kõige nõrgemad ootused järgmise kvartali osas on Itaalia, Tšehhi ja Soome ettevõtjatel.

Enim on soovi töötajaid juurde palgata Jaapanis (24 protsenti tööandjatest) ja Taiwanis (24 protsenti tööandjatest). Euroopa riikidest on kõige optimistlikumad Ungari (20 protsenti), Rumeenia (14 protsenti), Bulgaaria (12 protsenti), Portugal (12 protsenti) ja Sloveenia (12 protsenti).

41 riigi küsitletud ettevõtjad kinnitasid, et plaanivad 2017. aasta kolmandas kvartalis töötajaid juurde palgata. Vaid kahes riigis, Itaalias ja Tšehhis arvati, et töökohti jääb pigem vähemaks või muutusi ei toimu. Kõige tagasihoidlikumad värbamisootused on kolmanda kvartali osas Soomel.

Eestlaste seas populaarsetest tööturgudest on eelmise kvartaliga võrreldes oluliselt optimistlikumad Rootsi ettevõtjad, seal plaanib kolmandas kvartalis inimesi juurde värvata 11 protsenti tööandjatest.

Austraalias plaanib töötajaid juurde värvata üheksa protsenti tööandjatest, Norras kuus protsenti, Iirimaal ja Suurbritannias viis protsenti. Eestlaste jaoks populaarseimal turul Soomes on aga optimism värbamise osas langenud, seal on värbamisprognoos vaid üks protsent.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud juba üle 50 aasta. ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on ligi 70 aastat kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal.