Eesti ettevõtted pole veel mõistnud Brüsseli lobi vajalikkust

Niinimetatud lobistide registris on ennast registreerinud üle 50 ettevõtte, aga kohtumisi on alates 2014. aastast olnud vaid paarikümnel, vahendab Äripäev. LHV juht Erki Kilu oletab, et passiivsuse põhjus peitub selles, et vähesed ettevõtted tegutsevad Eestist väljas.

Ametlikult kirja läinud kohtumistega on nimekirja esiotsas just LHV. «Plaanime teha filiaali Londonisse, see oli huvitavaim teema. Tegemist on tavapärase äritegevusega,» meenutas panga juhatuse liige Erki Kilu viimast ehk eelmisesse aastasse jäävat kohtumist Ansipi ja tema tiimi liikme Aare Järvaniga.

Meta Advisory Groupi partneri Ott Lumi sõnul ei mõista eestlased veel, miks tasub Brüsselis lobistamisele kulutada ning on jätkuvalt perifeerse mõtlemisega: «Inimesed lihtsalt ei jälgi Brüsseli asju ja ei kujuta ette, mida seeläbi on võimalik saavutada.»

Loe lähemalt Äripäevast.