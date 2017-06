Bitcoin läks vabalangusesse

Esmaspäeval flirtis Bitcoini kurss 3000 dollariga, kuid eile kukkus selle kurss 2076,16 dollarini. Kukkusid ka teiste digirahade kursid ning langus toimus koos tehnoloogiaktsiate langusega, vahendab Bloomberg.

Nädala alguses kirjutas investeerimispanga Goldman Sachs Sheba Jafari klientidele, et bitcoini kurss hakkab langema. Morgan Stanley analüütikud kirjutasid kolmapäeval, et edasiseks tõusuks peaksid valitsused neid aktsepteerima ning vajalik on ka regulatsioon.

Bitcoini nõrkus algas pärast seda, kui ühes kauplemiskohas, Coinbases, suure mahu tõttu kauplemine katkes.