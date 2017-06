Isejuhtivaid busse hakkab opereerima Milrem

"Milrem on üks osaline selles riigikantselei projektis ja partner Easymile'ile, mis on busside tootja, mis siia sõitma tulevad," ütles AS Milrem juhatuse esimees Kuldar Väärsi BNS-ile.

"Eesmärk on see, et selliste iseliikuvate sõidukite tehnoloogiat rohkem Eestisse tuua, arendada seda keskkonda selle jaoks, silmas pidades nii seadusandlikku kui muud tugistruktuuri ja -keskkonda," lisas Väärsi.

"See on suuresti sponsorlusprojekt, siin on erinevad ettevõtted, kes seda projekti toetavad," rääkis Väärsi. Tema sõnul on projekt seotud pikemaajalisemate eesmärkidega, nagu robootika, automaatsus, iseliikuvus ja tehnoloogiate potentsiaal ja arendus Eestis.

"Eesti peaks võtma juhtiva rolli autonoomsuse ja iseliikuvate tehnoloogiate arenduses ja kasutuselevõtus," ütles Väärsi.

Juulis hakkavad seoses Euroopa Liidu eesistumise ja trammiteede rekonstrueerimisega sõite alustama kaks isejuhtivat bussi. Trammiliikluse peatumine annab võimaluse suunata isesõitvad bussid osalt trammiteele. Teekond algab Viru ringi juurest trammipeatusest ja bussid liiguvad trammiteel mööda Mere puiesteed kuni Ahtri tänava ristumiseni. Seejärel teevad bussid väikse põike ja suunduvad Rannamäe teele, kus nende marsruut jätkub sisuliselt kuni Paksu Margareetani.

Osaline trammitee kasutamine annab võimaluse isesõitvad bussid tavaliiklusest eemal hoida. Ka Rannamäe teel tagatakse neile sõiduteekonna tavaliiklusest isoleerimine, et üksteist ei segataks.

Alates märtsist on lubatud Eesti teedel ja tänavatel isejuhtivate autode testimine. Seda tingimusel, et autol on juht, kes saab vajadusel kontrolli sõiduki üle endale võtta.

Testimisõigus avalikel Eesti teedel kehtib isejuhtivatele sõidukitele, mida Rahvusvahelise Autoinseneride Ühingu klassifikatsiooni järgi liigitatakse tasemele SAE 2 või SAE 3. Kõnealustel autodel peab olema kas sõidukis või kaugjuhtimise abil juht, kes sõiduki eest vastutab ning vajadusel kontrolli üle võtab.