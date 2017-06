Kallas: loodan, et Rail Balticut ei taba hõlmikpuu ja ooperimaja saatus

Siiani Brüsselis kontakte omav Kallas ütleb vestlustele tuginedes, et Brüssel ei suhtu Eestisse hästi, sest kui alguses oli Rail Baltic n-ö Eesti projekt ja lätlaste-leedululastega oli probleeme, siis täna on olukord vastupidine. Mis teil seal toimub, küsitakse Kallase sõnul Brüsselist, vahendab ERR.

Kallas ütles intervjuus Vikerraadiole, et näeb Rail Balticu vastaste hulgas inimesi, keda on juba viimased 25 aastat näinud millegi vastu olemas ja mitte kunagi millegi poolt olemas.

Kallas tuletas meelde, et Ooperiteater jäi ju omal ajal väikese grupi vastuseisu tõttu ehitamata.

«Kus need inimesed nüüd on, kes suutsid hõlmikpuu eest seismisega saavutada selle, et ooperiteatrit ei ehitata. Sellest on 30 aastat möödas ja lähima paarikümne aasta jooksul ei ole uut ooperiteatrit kuskil silmapiiril. Kus need inimesed on ja vaskplaat kirjaga, «meie saavutasime selle, et ooperiteatrit ei ehitata»,» küsis Kallas.

