Kas raha eest saab osta õnne?

Mullu läbiviidud uuringu põhjal mõjutab majapidamiste sissetulek nii elukvaliteeti kui inimeste emotsionaalset seisundit. Sissetuleku suurenemise mõju on kõige suurem aastasissetulekuga kuni 70 000 dollarit ja jõuab nulli alates 200 000 dollarilise aastateenistuse juures. Riikide maksuerinevusi arvestamata tähendaks see Eestis 15 000 eurost kuuteenistust.

Mida siis saab raha eest? Allpool esitame loetelu sellest, kuidas raha inimesi õnnelikumaks muudab.

1. Raha võimaldab sul elada sellist elu nagu sa tahad.

Saad sõita puhkusereisile, minna sõpradega sööma millal iganes ja kuhu iganes sa tahad. Kui on piisavalt raha ja sa tahad koduseks jääda, saad seda teha. Töötada tuleb selleks, et elada, mitte elada selleks, et töötada.

2. Kui sul on raha, on säästlikkus sinu valik, mitte paratamatus.

Pidevalt iga viimase kui sendi veeretamine võib lõpuks olla väga frustreeriv. Käia toidupoes ilma kõiki hindu vaatamata võib sind teha palju õnnelikumaks kui aimatagi võid.

3. Raha eest saab osta ägedaid kogemusi.

Ilma rahata on keeruline viia oma perekonda kaugetele reisidele või kasvõi spaasse.

4. Raha võimaldab teha head.

Kui sinu enda elujärg on juba enam-vähem kindlustatud, saad teha vabatahtliku tööd ja annetada heategevuseks. Või lihtsalt aidata oma head sõpra, kes on hädas.

5. Raha olemasolu vähendab toimetulekustressi ja pakub stabiilsust.

Lihtne- kui sul juba on raha, siis ei pea sa muretsema, kuidas palgapäevani vastu pead. Töö kaotus, ootamatu autoremont või vastupandatu soov reisile minna ei löö sinu eelarvesse parandamatut auku.

6. Raha annab sulle võimaluse nautida kõiki eluperioode.

Oluline on nooremana säästa pensionieaks, et suuta endale lubada neid asju, mis sind siis õnnelikuks teevad.

7. Mis kõige tähtsam- raha annab sulle vabaduse.

Raha annab rohkem valikuvõimalusi ja vabaduse valida. Valikuvabadus on aga õnnetunde oluline komponent. Võimalus jätta ebameeldiv töökoht, alustada oma äriga, minna ümbermaailmareisile või lihtsalt aasta vabaks võtta- midagi sellist ei saa teha ilma rahata.