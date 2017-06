Ärimees plaanib lennutada Katari 4000 lehma

Lehmad plaanitakse Katari lennutada 60 erineva lennuga. Tegu oleks põhimõtteliselt kõigi aegade suurima kariloomade õhutranspordiga. Lehmad ise on pärit USAst ja Austraaliast.

5. juunil lõikasid Saudi Araabia, Bahrein ja Araabia Ühendemiraadid kõik sidemed Katariga, süüdistades viimast terroristlike gruppide toetamises. Enne seda oli Katar importinud enamuse oma piimast naaberriikidest, eelkõige aga Saudi Araabiast.

Praegu on Saudi Araabia sulgenud ka Katari ainsa maapiiri ja lõiganud ära toidu impordi. Samuti on ära lõigatud ehitusmaterjalide tarne, mida Katar kasutas 2022. aastal toimuva jalgpalli maailmameistrivõistluste infrastruktuuri ehitamiseks, mis läheb maksma kusagil 200 miljardit dollarit.

Katarile on appi tulnud Türgi, Maroko ja Iraan, kes on lubanud avada mere- ja õhusillad ning importida toitu ja muud vajalikku. Kasutada loodetakse ka Omaani sadamaid. Lepingud on tehtud Sohari ja Salalahi sadamatega, tänu millele ei pea kaubalaevad tegema peatusi Ühendemiraatides.

Lisaks kaubanduskriisi ohjeldamisele üritab Katar aktiivselt päästa ennast diplomaatiliselt. Katari esindajad on kohtunud juba Venemaa, Inglismaa ja Saksamaa esindajatega. Samuti on nad palunud, et rahvusvaheline üldsus kuulutaks illegaalseks naabrite poolt sisse seatud ülelennukeelu.

Allikas: The Guardian