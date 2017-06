Nordecon sai uue juhatuse liikme

Lisaks nimetas nõukogu uueks ametiajaks Erkki Suurorgi, kelle vastutusvaldkonnaks juhatuses on jätkuvalt ehitustegevus Eestis.

Samuti kinnitas nõukogu, et praeguse juhatuse esimehe Jaano Vinki ning müügi ja ettevalmistuse eest vastutava juhatuse liikme Avo Amburi volitused lõpevad omal soovil juuli lõpus.

Ando Voogma asus Nordecon ASi tööle 1996 aastal, olles aastatel 2002 kuni 2005 kontserni juhatuse liige ning IT ja arendusdirektor. Alates 2005 aastast on Ando olnud Nordecon AS emaettevõtte Nordic Contractors AS kontserni kuuluva kinnisvaraarendusettevõtte AS Arealis juhatuse liige.

Alates 1. augustist jätkab Nordecon AS juhatus seega neljaliikmelisena koosseisus Erkki Suurorg, Priit Luman, Ando Voogma ja Maret Tambek.