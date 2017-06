Õlle joomine väheneb üle maailma

Alkoholi joomine vähenes mullu 1,4% üle terve maailma, väidab uuringufirma IWSR. Tegu on juba teise järjestikuse languseaastaga, kuid alles kolmandaga 1994. aastast, alates millest andmeid kogutakse.

Languse taga on asjaolu, et inimesed joovad järjest vähem õlut, kuid õllejoomine moodustab kolmveerandi kogu alkoholitarbimisest maailmas. Iga maailma täiskasvanu jõi mullu 3,2% vähem õlut ja kuigi nö joomisealiste hulk on kasvanud ühe protsendi, tähendab see ikkagi õllejoomise üldist vähenemist 1,8 protsendi võrra.

Õlle tarbimine vähenes mullu viiest kõige suuremast nö õllemaast kolmes, ehk „süüdi“ on Hiina, Brasiilia ja Venemaa. Hiinast sai maailma suurim õlletarbija 2001. aastal, ent nüüd on koos rahvastiku vananemisega saanud löögi ka õlle joomine. Üle 30-aastased liiguvad õllelt veinile ja üle 40-aastased hiinlased eelistavad hoopis rahvuslikku kanget napsi baijiut.

Ka Brasiilias ja Venemaal on täiskasvanute õlletarbimine vähenenud 7 protsenti.

Uuringud on näidanud ka seda, et õlle joomisel on seos riigi jõukusega. Kui vaese riigi elustandard kasvab, muutub õlu tavaliselt populaarsemaks. Ent kui inimesed saavad veel jõukamaks, tarbimine jällegi väheneb, sest inimesed saavad teadlikumaks alkoholi kahjulikkusest. Samuti hakatakse elujärje paranedes jooma kalleimaid jooke kui õlu, näiteks veini.