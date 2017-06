Tallink pääseb suhkrumaksust

Riigikogu otsustas kolmapäeval teisel lugemisel lisada eelnõu maksuvabastuse paragrahvi alla punkti, mille kohaselt on maksust vabastatud magustatud jook, mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale reisijale ja vee- või õhusõiduki pardapersonali liikmele kohapeal tarbimiseks või neile pardal asuvast müügikohast kaasamüümiseks.

Antud punkt lisati eelnõusse rahanduskomisjoni ettepanekul. Tallink Grupp esitas rahanduskomisjonile oma seisukoha magustatud joogi maksu seaduse eelnõu kohta 23. mail. Ettevõte kirjeldas kuidas magustatud joogi maks mõjutab laevanduse valdkonda ja tegi ettepaneku täiendada seadust erandiga laeva pardale toimetatava pardavaru kohta.

Rahanduskomisjoni ettepanek arvestab AS Tallink Grupi seisukohaga. «Ka eelnõu mõte on olnud, et tarbimiseks Eestist väljapoole toimetatud ja reisijaga koos Eestisse toimetatav magustatud jook oleks magustatud joogi maksuga maksustamata,» seisab eelnõu muudatusettepanekute loetelus.

Muudatusettepaneku poolt hääletas kolmapäeval 62 Riigikogu liiget ja vastu oli 21 liiget, erapooletuid ei olnud.