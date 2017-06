Krediidipank sulges oma Läti filiaali

«Kontor Cesu tänaval jääb plaanide järgi kuni septembrini avatuks, et aidata vajadusel viimaseid kliente lepingute lõpetamise ning hoiuste ülekandmisega seotud küsimustes,» ütles Krediidipanga turundusjuht Tiina Tali BNSile. «Filiaali sulgemine on kulgenud igati plaanipäraselt. Klientide laenuportfell on refinantseeritud teistesse pankadesse. Enamus hoiustest on kliendid viinud teistesse pankadesse,» lisas ta.

Krediidipanga juhatuse esimees Margus Rink ütles märtsis, et filiaali sulgemise põhjus on Krediidipanga tegevuse ümber korraldamises. «AS Eesti Krediidipank sai tänavu jaanuaris uued omanikud, kelle eesmärgiks on luua Krediidipanga põhjal tugev Eesti turule keskenduv pank ja alates tänavu sügisest hakkame tegutsema koostöös Eesti suurima jaekaubandusketiga Coop Panga nime all. Lätis filiaali omamine pole meie uue strateegiaga kooskõlas, seetõttu otsustas Krediidipanga nõukogu filiaali sulgeda,» lausus Rink.

Coop Eesti ostis tänavu jaanuaris varem Moskva Pangale kuulunud enamusosaluse AS Eesti Krediidipangas. Coopi eesmärgiks on luua Krediidipanga põhjal tugev Eesti kapitalil põhinev Coop Pank, mis kasutab ära jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat.

Krediidipanga Läti filiaalis töötas kokku 17 töötajat, kelle töölepingud lõpetatakse hiljemalt käesoleva aasta lõpuks.